DHA

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkıp, devrildi.

DHA'nın haberine göre kazada, sürücü ile 12 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.