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Sanlı Ergin'i kaybettik

Habertürk Gazetesi'ne yıllarca görsel yönetmen olarak emek veren ve birçok önemli medya kuruluşunda çalışan, kıymetli meslektaşımız Sanlı Ergin'i kaybettik. Ergin, Hürriyet yazarı Sedat Ergin'in de kardeşiydi

Giriş: 23.05.2023 - 15:59 | Güncelleme: ABONE OL
Medya dünyasının acı kaybı! Son dakika: Gazeteci Sanlı Ergin vefat etti! - Haberler
Sanlı Ergin'i kaybettik
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HABERTURK.COM

İstanbul'da, bir buçuk ay önce konan lösemi tanısının ardından süratle tedaviye alınan, Habertürk Gazetesi'nin kuruluşundan itibaren uzun süre gazetelerimizin sayfalarının tasarımını yapan meslektaşımız Sanlı Ergin, 59 yaşında hayatını kaybetti.

ÇENGELKÖY'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Tedavi sürecinin ardından bağışıklık sistemi zayıflayan Ergin, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ergin'in, yarın öğle namazının ardından Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camii’nden alınarak Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

BİRÇOK MEDYA KURULUŞUNDA ÇALIŞTI

Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde de görsel yönetmen olarak çalışan Ergin, evli ve 2 çocuk babasıydı. Müziğe olan tutkusuyla bilinen Ergin, koyu bir Beşiktaş taraftarıydı.

TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TGC Yönetim Kurulu, Sanlı Ergin’in ölümünün ardından bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Değerli meslektaşımız Sanlı Ergin’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar mesleğimize ve Cemiyetimize başarıyla hizmet eden Sanlı Ergin’in ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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