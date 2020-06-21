İzmit’te dün gece sahil kenarındaki ücretsiz otopark alanına araçları ile gelen yaklaşık 100 genç, araçlardan açtıkları yüksek sesli müzik ile koronavirüs tehlikesini umursamadan eğlendi.

DHA'nın haberine göre, duruma tepki gösteren vatandaşların cep telefon kamerasıyla çektikleri görüntülerde, sosyal mesafe ve maske kurallarını önemsemedikleri görülen gençler, otopark içerisindeki yol üzerinde dakikalarca dans etti.

Otoparkı bulunduğu yolu zaman zaman kapatarak oyun gençler bir süre sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı. Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkaran görüntülerle ilgili polis harekete geçti.

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