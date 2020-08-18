Burdur Valiliği'nin açıklamasında, kentin en değerli doğal miraslarından olan Salda Gölü ve çevresinin korunması, temiz ve doğal haliyle gelecek kuşaklara miras bırakılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çok yakın koordinasyon içinde yapılan çalışmaların büyük hassasiyet içinde yürütüldüğü belirtildi.
DHA'nın haberine göre açıklamada, yapılan çalışmalarda özellikle son yıllardaki turizm hareketliliği dolayısıyla yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun göl ve çevresine zarar vermesinin önlenmesi ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesinin birinci planda tutulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda Salda Gölü ve çevresinin doğal yapısının korunması, kendine özgü beyaz kum yapısının zarar görmesinin önlenmesi ve çevre kirliliğine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 'Beyaz Adalar' bölgesi ile 'Halk Plajı' bölgesinde ahşap bariyerlerle çevrilmiş hat ile kıyı arasında kalan alanda; çukur oluşturulması ve buralarda çamur banyosu yapılmasının, gölün tabanı ve sahilden killi çamur ve kum alınmasının yasaklanmasına karar verilmiştir.
Ayrıca tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, kağıt vb. her türlü malzemenin çevreye atılması ve sigara ile diğer tütün ürünlerinin içilmesi, her türlü yiyecek ve içecek maddesi sokulması ve tüketilmesi, piknik yapılması, göl içerisinde ve duş alanlarında şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılması, şezlong veya buna benzer malzemelerin sokulması ve her türlü çadır kurulması, göl havzasında piknik alanı olarak belirlenen yerler dışında ateş yakılması da İl Mahalli Çevre Kurulunca yasaklanmıştır" denildi.
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