Vali Ahmet Hamdi Nayir yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Vişne ve Egemen Sokaklarının koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığını söyledi.

AA'nın haberine göre, bölgede önlem alan polis ekipleri, sokaklardan çıkışlara izin vermiyor. Sokaklara girmek isteyenlerin ise sağlık ekiplerince ateşi ölçülüyor ve karantina süresi boyunca çıkış yapamayacakları uyarısında bulunuluyor.

Sakarya'da 2 Nisan'da İl Hıfzıssıhha Kurulunca Ozanlar Mahallesi'ndeki Mete Sokağı, ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştı.

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