Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hafta sonu sokağa çıkamayan vatandaşlar yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladı. Dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak "İstiklal caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" uyarısında bulundu.
DHA'nın haberine göre, yapılan uyarılara rağmen bugün de İstiklal Caddesi'nin yoğun olduğu gözlendi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri cadde üzerinde anonslar yaparak vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu. İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşanlara da cezai işlem uygulandı.
"MASKESİZ DOLAŞILMADIĞINI BİLMİYORDUM"
İstiklal Caddesi üzerinde maskesiz dolaşan turiste cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin cezai işlem uygulayacağını öğrenen turist Ben İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşılmadığını bilmiyorum. Maske çantamda. İki aydır evden çıkmıyorum. Bilseydim takardım dedi ancak cezai işlemden kurtulamadı.
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İSTİKLAL CADDESİ CANLANIYOR
İnsanların İstiklal Caddesi'ne çıkması esnafı da harekete geçirdi. Koronavirüs nedeniyle kepenk kapatan birçok esnaf yavaş yavaş yeniden işbaşı yaptı. Önce temizlik yapan esnaf müşteri beklemeye başladı.
Beyoğlu esnafı Metin Korkmaz Biz dükkan sahibi olduğumuz için ve ihtiyaç sahibi olduğumuzdan geliyoruz. Bizim milletimiz anlamıyor. İşi olanlar çıksın. İşi olmayanlar çıkmasın. İstiklal Caddesi'ni bir görseniz ne maske takıyorlar ne de sosyal mesafeye uyuyorlar. Bunun için insanlar tedirgin oluyor. İhtiyacı olan çıksın ihtiyacı olmayan dışarı çıkmasın diye konuştu.
İstiklal Caddesi'nde işyerini açmak için bekleyen bir çalışan Her taraf yavaş yavaş açılacak. İşyeri sahibinden talimat bekliyoruz. Biz de açılmayı bekliyoruz. Bir çok esnaf dükkanını açmaya başladı dedi.
BEYOĞLU BELEDİYESİ MASKE DAĞITIYOR
Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri de İstiklal Caddesi'ne gelenlere dezenfektan sıkıyor. Maskesi olamayanlara da maske veriliyor.
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