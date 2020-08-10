İHA

Meteorolojiden yapılan şiddetli uyarısının ardından Rize'de bugün özellikle Gündoğdu mevkiinde şiddetli yağışlar görüldü. Yollar yağış sonrası göle dönerken, trafikteki ağaçlar güçlükle ilerledi.

İHA'nın haberine göre, yörede bir çok ev ve iş yerinde su baskınları görülürken, ufak çaplı da heyelanlar yaşandı.

HEYELANDA ARACI TOPRAK ALTINDA KALDI

Öte yandan şiddetli yağmur nedeniyle toprak kaymaları da meydana geldi. Yolda seyir halindeki bir otomobil de heyelana maruz kaldı.

Gündoğdu-Veliköy yolunda yağışın etkisiyle kayan toprak bir otomobili sürüklerken, otomobildeki 4 kişi çevrede bakkallık yapan Turhal Yavaşı'nın yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Üzerine toprak kayan araçtaki vatandaşların dışarıya çıkmasına yardımcı olan Turhal Yavaşı, yaptığı açıklamada, "Yağmurun etkisiyle bir ses duyduk. Bir çığlık sesi geldi, arabanın toprak altında kaldığını gördük, arkadaki kapı açılmıyordu, bayanlar çıkamıyordu, kapıyı zorla açtık, onları dışarı çıkardık. Şoför dahil araçtakilerin durumları iyiydi, korkmuşlardı" dedi.