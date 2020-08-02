Doğu Karadeniz'de, Rize açıklarında hortum meydana geldi. Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.

AA'nın haberine göre, denizde bir kaç dakika boyunca etkisini sürdüren hortum bazı vatandaşlarda endişe yaratırken, bazıları ise hortumu cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.