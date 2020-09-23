İHA

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 23 EC 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak 6 metre yükseklikten aşağı uçtu.

İHA'nın haberine göre kazada otomobilde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar otomobilin içinden çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.