Ortalık savaş alanına döndü! Köfteci Yusuf'ta masa silme kavgası!

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, alışveriş merkezinin restoran katındaki bir köftecide yemek yiyen aile ile garsonlar arasında müşterinin masasının silinmesini istemesi üzerine tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü ve diğer restoran çalışanları da kavgaya müdahil oldu.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.