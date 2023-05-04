Onur Şener davasında tüyler ürperten ifadeler!

3'ü tutuklu, 5 sanığın, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile Onur Şener'in annesi Leyla, babası Erhan ve ablası Pınar Şener katıldı. Duruşmada, tanıkların dinlenmesine devam edildi. Tanık B.Ö. olay günü bacanağıyla birlikte mekana gittiğini ve Şener'in programın bittiğini duyurduğunu belirterek, "Onur Şener, 'Arkadaşlarım dışındaki erkekler burayı terk etsin' dedi. Masadan kalktık, çıkışa doğru gittik. O sırada Onur Şener, karaoke yapmaya başladı. Mekandan herkes çıkmaya başladıktan sonra lavaboya girdim.