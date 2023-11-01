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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Okula bağışlanan bilgisayarları satıp kumar oynamış! Müdür için inceleme! - Afyon haberleri

        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!

        Afyonkarahisar'da, okul müdürü M.A.'nın gurbetçiler tarafından bağışlanan bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 euroya satıp, kumar oynadığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 08:45 Güncelleme: 01.11.2023 - 08:51
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        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Güveççi'de, ortaokula köyden gelen talepler doğrultusunda gurbetçiler tarafından 19 dizüstü bilgisayar alınarak, bağışlandı.

        9 BİLGİSAYARI 4 BİN 500 EURO'YA SATTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre bir süre sonra okul müdürü M.A., bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 euro karşılığında satarak, bu parayla internet üzerinden kumar oynayıp, kaybetti.

        MİLLİ EĞİTİM İNCELEME BAŞLATTI

        Olayın ardından M.A.'nın izin alarak memleketi Düzce'ye gittiği öne sürülürken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

        İLÇE MİLLİ EĞİTİMDEN AÇIKLAMA

        Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, iddialar üzerine inceleme başlattıklarını ve konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kaymakamlığa bilgi verildiğini söyledi.

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        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
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