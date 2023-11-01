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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Güveççi'de, ortaokula köyden gelen talepler doğrultusunda gurbetçiler tarafından 19 dizüstü bilgisayar alınarak, bağışlandı.

9 BİLGİSAYARI 4 BİN 500 EURO'YA SATTI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre bir süre sonra okul müdürü M.A., bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 euro karşılığında satarak, bu parayla internet üzerinden kumar oynayıp, kaybetti.

MİLLİ EĞİTİM İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından M.A.'nın izin alarak memleketi Düzce'ye gittiği öne sürülürken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİMDEN AÇIKLAMA

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, iddialar üzerine inceleme başlattıklarını ve konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kaymakamlığa bilgi verildiğini söyledi.