İHA

Havaların ısınmasıyla birlikte sokağa çıkan Kilislilerin birçoğu sosyal mesafe kurallarını uymazken, bir kısmı da maske takmadı.

İHA'nın haberine göre, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’in, koronavirüsle ilgili olarak ‘Evde Kalın’ çağrılarına havaların ısınmasıyla birlikte uymayanların sayısında artış yaşanıyor.

Nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te vatandaşlar motosikletleriyle caddelerde gezerken, otomobil sürücüleri ise çarşıda dolaşmaları dikkat çekti.

Polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktalardan geçmeyen çok sayıda vatandaş, farklı güzergahları kullanıyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!