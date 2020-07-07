Son dakika haberler... O kentin başı şimdi de hava kirliliği ile dertte!

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vaka sayısının arttığı 7 ilden biri de Konya'ydı. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük kısmı maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hiçe sayınca normalleşme sürecinde vakalar arttı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, koronavirüsün ardından Konya'nın başı bu kez de hava kirliliğiyle dertte. Türkiye'nin 20 şehrinde koronavirüs salgını tedbirleriyle bir dönem azalan hava kirliliği oranı, normalleşme süreciyle beraber ortalama yüzde 8 arttı.

Konya bu 20 il arasında hava kirliliği sıralamasında 17. sıradan 8. sıraya yükseldi. Uzmanlar gereken önlemlerin alınması için yetkilileri uyardı.