DHA

Koronarivüs uyarılarına rağmen hafta sonu İstanbul'da manzara yine değişmedi. Bağcılar'da onlarca kişi nişan için bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlar yan yana oturup çalan müzikle eğlendi. Damat ve gelin oynarken toplananlar da onlara eşlik etti.

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