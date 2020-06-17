İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre, Niğde, Ankara, Elazığ, Aksaray, Afyonkarahisar, Adana, Kahramanmaraş, Zonguldak, Tokat ve Kayseri'deki operasyonlarda 34 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.