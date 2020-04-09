İHA

Beyoğlu Tophane’de bir parkta otururken polisin korona virüs denetimlerine denk gelen bir genç ekiplerin 'Neden burada oturuyorsun?' sorusuna 'Canımın sıkıntısından' cevabını verince cezayı yedi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı polisin denetimleri aralıksız sürüyor. Vatandaşların büyük çoğunluğu kurallara uyarken bazıları ise tüm uyarılara rağmen sorumsuzca davranışlarını sürdürüyor. Emniyet ekipleri ise, uyarılara rağmen işi olmadan dışarı çıkan vatandaşları uyarıp ceza kesiyor.

'CANIMIN SIKINTISINDAN' DEYİNCE CEZAYI YEDİ

Polisler pek çok noktada olduğu gibi Tophane'de de denetimlerini sürdürüyor. Parktan geçen vatandaşları kimlik sorup, uyaran ekipler, bir gencin parkta oturduğunu gördü. Gencin yanına giderek parkta ne yaptığını sorulduğunda ekiplerin aldığı cevap ise şaşırttı. 'Neden dışarı çıktınız?' sorusuna 'Canımın sıkıntısından' cevabını veren gencin maskesini de takmadığı da görüldü. Ekipler uyarılarının ardından gence cezai işlem uyguladı.

FATİH CADDESİ'NDEKİ KALABALIK DA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, vatandaşların Beyoğlu'nda bulunan Fatih Sultan Caddesi'nde de koronavirüs uyarılarına aldırış etmediği görüldü. Caddenin oldukça kalabalık olduğu gözlenirken, vatandaşların sosyal mesafeye de dikkat etmediği anlar kameralara yansıdı. Özellikle banka önlerinde oluşan kalabalık dikkat çekti. Bazı vatandaşların ise maske bile takmaması pes dedirtti.

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