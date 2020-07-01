Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "83 milyonun sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu kapsamda hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Bu mecraların hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Erişim engeli, adli ve mali yaptırımları devreye sokacağız. Türkiye muz cumhuriyeti değildir" sözlerine muhalefetten tepki geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "SosyalMedyamaDokunma" hashtag'iyle yaptığı paylaşımda, "İşte vizyon, işte akıl, işte strateji" dedi. Akşener bir başka mesajında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in bu esprili tweet'inı alıntılayarak "Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir" dedi.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 1, 2020
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "Kişisel öfke ile kalkıp ülkeyi zarara uğratacak, ülkeyi Çin’e, Kuzey Kore’ye, Rusya’ya dönüştürecek birtakım düzenlemeler yerine hep birlikte bütün partilerin bütün sosyal tarafların görüşlerinin alındığı etik düzenlemeler yapılabilir" ifadelerini kullandı.
DEVA Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Teknoloji ile savaş yapamazsınız" sözleri hatırlatıldı.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 1, 2020
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TWITTER HESABINDAN YANIT VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından isim vermeden muhalefet liderlerine yanıt verdi. Erdoğan paylaşımında, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “Önemli olan iki şey var arkadaşlar... Vatan ve yanınızdaki adam. Dağ II'' yorumunu yaptı.
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 1, 2020
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