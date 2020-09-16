İHA

Yangın saat 14:30 sıralarında ilçeye bağlı Beyciler Mahallesi ormanlık alanda çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürmek için ekiler havadan ve karadan müdahale başlattı.

İHA'nın haberine göre, ilk etapta bölgeye yakın iki helikopter ile müdahale edilen yangın bölgesine 3 helikopter daha sevk edildi. Yangına şu anda havadan 5 helikopter ile karadan ise 8 arazöz ve 4 su tankerinin yanı sıra iş makinesi ve söndürme işçileri ile müdahale edildiği belirtildi.