Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Mehmetçiğin, yeni koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan ayında dışarı çıkamayan 65 yaş üstü şehit ve gazi aileleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda malzemesi ulaştırmaya devam ettiğini açıkladı.

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