Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Denizli'de kaybolan Mine Kocadağ, kanalizasyonda aranıyor! - Güncel haberler

Kayıp kadın kanalizasyonda aranıyor!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 18 Ağustos 2022'de eşinin kayıp ihbarında bulunduğu 25 yaşındaki Mine Kocadağ için kardeşinin cinayet iddiası üzerine termal tesislerin kanalizasyon hattı içinde arama çalışması başlatıldı

Giriş: 17.01.2023 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Denizli'de kaybolan Mine Kocadağ, kanalizasyonda aranıyor! - Güncel haberler
AA

Denizli'nin Gözler Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Mine Kocadağ'ın (25) eşi Mithat Kocadağ'ın (31), eşinin eve dönmediği ihbarı üzerine 18 Ağustos 2022'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce arama çalışması yürütüldü.

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERMEDİ

AA'da yer alan habere göre yapılan çalışmalarda Kocadağ'a ait bir iz bulunamadı.

KOCASININ TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

Geçen hafta bir televizyon programına katılan Mine Kocadağ'ın kardeşi Tayfun Koç'un, Mine Kocadağ'ı eşinin öldürdüğünü iddia etmesi sonrası genişletilen soruşturmada Mithat Kocadağ'ın telefonunun HTS kayıtları incelendi.

TELEFONU ARAZİDEN SİNYAL VERDİ

Kadının kaybolduğu gün Mithat Kocadağ'ın telefonunun iş yeri çevresindeki bir araziden sinyal verdiğinin belirlenmesi sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı verildi.

KANALİZASYONDA ARAMA BAŞLATILDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, belediyeye ait iş makineleri desteğiyle Karahayat Mahallesi'nde termal tesislerden çıkan suyun tahliye edildiği kanalizasyon hattı içinde arama başlattı.

ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

İş makinelerinin kazı yaptığı kuyularla kanalizasyon hattı içinde tarama yapan ekipler kadına ait iz olup olmadığını araştırıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı
Malatya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Malatya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'da otel odasında ölüm
Sakarya'da otel odasında ölüm
Halk otobüsü şoförü feci şekilde darbedildi! Dehşet anları kamerada
Halk otobüsü şoförü feci şekilde darbedildi! Dehşet anları kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.