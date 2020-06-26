DHA

Koronavirüs sürecinde sabah ve akşam saatlerinde, Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde, özellikle tramvaydan inen yolcuların metrobüse aktarma yapmasıyla durakta büyük bir kalabalık oluştu.

DHA'nın haberine göre, metrobüs durağında bekleyenlerin de kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Kabataş Cevizlibağ tramvay hattıyla metrobüsü birbirine bağlayan yaya üst geçidinde de yoğunluk olduğu görüldü.

SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUN

Hasan Mert, Kısım kısım yoğunluk oluyor. Sabah ve akşam saatlerinde yoğun onun dışında fazla bir yoğunluk yok. Genel olarak insanlar kurallara uyuyor ama uymayan insanlar da var. Tramvayda fazla bir yoğunluk görmedim. Ben dikkat ediyorum yoğunluk olduğu zaman binmiyorum. diye konuştu.

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