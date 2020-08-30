Maltepe’de Başıbüyük Ormanında saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipler sevk edildi.

İHA'nın haberine göre itfaiye, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.