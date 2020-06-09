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HaberlerGündemSon dakika haberler... Kuyumcuyu soyan hırsızdan şaşırtan mesaj!

Çaldığı bileziklerin yerini, kuyumcuya mesajla bildirdi

Çanakkale'nin Kepez beldesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Beldede, bozdurmak istediği altın bilezikleri çalıntı olduğu anlaşılınca bırakıp kaçan D.H., hırsızlığı gerçekleştirdiği kuyumcu dükkanının sahibine cep telefonundan 'Senden aldığım bilezikler Ayvacık'taki kuyumcuda, irtibata geç bileziklerini oradan al' diye mesaj attı

09.06.2020 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL
çanakkale
DHA

Hırsızlık olayı, geçen cumartesi günü yaşandı. D.H. müşteri kılığında girdiği kuyumcu dükkânında, iş yeri sahibi Yusuf Çağlan'a bilezik alacağını söyledi. Çağlan, bilezikleri tezgah üzerine çıkartı.

DHA'nın haberine göre, kısa süre sonra ağabeyine de saat bakmak istediğini bildiren D.H., 20 bin TL değerindeki 3 bileziği alıp, kaçtı. Kuyumcu Çağlan durumu hemen polise bildirdi. D.H. çaldığı bilezikleri satmak için Ayvacık'taki bir kuyumcuya gitti. Kuyumcunun şüphelenmesi üzerine de bilezikleri bırakıp, kaçtı.

D.H., bilezikleri çaldığı kuyumcu Çağlan'a cep telefonundan mesaj göndererek, bileziklerin olduğu kuyumcunun yerini söyledi. Dün başka bir iş yerinden 2 cep telefonu çalan D.H., Ezine'de yakalandı. Sorgusunun ardından da adliyeye sevk edildi.

'ARADAN 5 DAKİKA GEÇTİ ÇALAN ŞAHIS BANA MESAJ ÇEKMİŞ'

Kuyumcu Yusuf Çağlan, "Bilezikleri tezgahın üzerine bıraktım. 'Ağabeyime bir saat almam lazım' dedi. Saatleri çıkardım. Bir tane saat beğendi. Saatin kutusunu çıkardım. 'Ağabey daha büyük bir kutu yok mu' dedi. Başka bir kutu aramak için dolaba eğildim. Bilezikler tezgahın üzerindeydi. Kafamı döndürdüğümde üç bileziği almış, gitmiş. Polisi aradım. WhatsApp grubumuza yazdım. 15-20 dakika sonra iş çözüldü.

Ezine'deki kuyumcu arkadaş aradı; 'Bana bozdurmaya çalıştı ben almadım' dedi. En son Ayvacık'ta kuyumcuya gitmiş. Ayvacık'taki kuyumcu arkadaşımız da o 'Sen bunları çaldın mı' demiş. Tezgahın üzerine bilezikleri bırakarak kaçmış. Bana mesaj çekmiş; 'Ağabey senden aldığım bilezikler Ayvacık'taki kuyumcuda, irtibata geç bileziklerini oradan al' diye" dedi.

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