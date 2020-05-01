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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu sene kutlanamadı. Türkiye'nin birçok noktasında kutlamalarının adresi olan meydanlar boş kaldı.

TAKSİM'DE SEMBOLUK ANMAYA İZİN VERİLDİ

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve HAK-İŞ Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk bırakma törenine alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle az sayıda kişi katıldı. Grup üyelerine sosyal mesafeye uyulması yönünde de uyarılar yapıldı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve HAK-İŞ Konfederasyonu üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle önce Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Grup üyelerine korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye uymaları yönünde sürekli uyarılarda bulunuldu. Cumhuriyet Anıtı'na kırmızı karanfiller de bırakan sendika üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı. Törene korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle az sayıda kişinin katıldığı görüldü.

Tören sonrası açıklama yapan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Bugün bu alanda sadece kısıtlı sayı ile bulunmamın üzüntüsü içerisindeyiz. kovid-19 nedeniyle böyle bir tedbir alındı. Emekçilerin sesini duyurmaya geldik” dedi.

DİSK GENEL BAŞKANI İLE BİRLİK 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş'ta, DİSK Genel Merkezi önünde toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen grup gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK yöneticileri Beşiktaş'taki genel merkez binası önünde toplandı. Grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Valiliğin de yürüyüşe izin vermediğini belirten polis, gruptan temsilcileri araçlarla Kazancı yokuşuna götürülebileceğini belirtti. Ancak grup yürümekte ısrar edince arbede çıktı.

Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYEN BİR BAŞKA GRUP GÖZALTINA ALINDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yasağa rağmen izinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 6 kişilik bir grup slogan atmaya başladı. Bunu gören ekipler grubu gözaltına alındı. Gözaltına alınan gruplar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KADIKÖY'DE İZİNSİZ YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE



Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelerek slogan atan bir grup, izinsiz yürümek istedi. Bölgede önlem alan polis ekipleri, yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirterek gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen slogan atmaya devam eden ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, 11 kişi gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı noktalarda güvenlik önlemleri arttırıldı. Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Caddesi'nde polis ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) hazır bulundu.

Polis ekiplerince araçlar durdurularak, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerekli evrak kontrolleri yapıldı. Taksim'de de meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı ve araç geçişlerine izin verilmedi. Meydandaki güvenlik önlemleri arttırılırken, metro istasyonu da kapatıldı.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolu ve sahil yolu ile ana caddeler üzerinde bazı noktalarda denetimler yapıldı. Tedbir alınan noktalarda yol tek şeride düşürülerek araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontroller yapılıyor.

ANKARA'DA TANDOĞAN MEYADIN BOŞ KALDI

Ankara'da da polis 1 Mayıs kapsamında önlemler aldı. Önceki yıllarda Ankara'daki kutlamaların yapıldığı Anadolu, Kolej, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Kurtuluş ve Tandoğan meydanlarında sessizlik hakim oldu.

MAMAK VE ÇANKAYA'DA 7 GÖZALTI

Başkentte, günün ilk saatlerinde Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz gösteri yapmak isteyen 5 kişiye polis müdahale etti. Polisten kaçan 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Çankaya ilçesinde de izinsiz pankart açtıkları ve duvarlara yazı yazdıkları belirlenen iki kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlılara yasal işlem yapıldı, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası kesildi.

İZMİR'DE DE SESSİZ 1 MAYIS

İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu sene kutlanamadı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte sessizlik hakim oldu. Önceki yıllarda işçilerin törenlerle bayramlarını kutladıkları cadde ve meydanlar, bu yıl salgın nedeniyle boş kaldı. Meydanlar, güvercinler ve sokak hayvanlarına kaldı.

Havadan drone ile görüntülenen Altınyol, Ankara ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Gündoğdu Meydanı, kısıtlamanın ilk gününde sakinliğiyle dikkat çekti. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken az sayıdaki kişiler görüldü. Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlenirken, polis ekipleri de kentin birçok noktasında uygulama yaptı.