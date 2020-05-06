Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışına ulaşımın durdurulmasının ardından, Kaş ilçesinde tatilde bulunan turistler ilçeden ayrılamadı. Uyarılara uyan 4 ülkeden 5 turist konakladıkları kampta kalmayı sürdürüyor.
İHA'nın haberine göre, salgın nedeniyle memleketlerine dönemeyen 2 Fransız ile bir Faslı, Cezayirli ve Kolombiyalı turistin kampta konaklama ücreti ödemediği kaydedildi. Kampta günlük rutin işlere yardımcı olan misafirlerin oruç tuttuğu, resim çizdiği, çiçek diktiği, temizlik yaptığı ve müzik ile uğraştığı öğrenildi.
Kaş-Kalkan D-400 karayolu üzerinde denize sıfır ve ağaçların arasında yer alan kampta kalan gezginler, süreç normalleşene kadar başka bir yere ayrılmayı düşünmediklerini söyledi.
Kamptaki turistlerden Cezayirli Dhia el hak Daamouche (23),bir yıldır Türkiye’de olduğunu belirterek, “Kampa sırt çantalı gezgin olarak geldim ancak koronavirus dolayısıyla kaldım. Burada Fransa, Kolombiya ve Fas’tan insanlar tanıdım. Arkadaşlarla sıkılıyorduk ve işletme sahibine yardım etmeye karar verdik. Bir buçuk aydır buradayım, burayı çok seviyorum. Müslümanım, burada arkadaşlarla beraber iftar yapıyoruz Allah’a şükür.” dedi.
"İLÇEDE KORONA VAKASI GÖRÜLMEDİ"
Fransız Lena Bonnin (19),“Buraya 12 Mart’ta geldim. Sokağa çıkma kısıtlaması beni de kapsadı ancak kalacak çok güzel bir çevre ve arkadaşlık vardı. Türk kültürünü çok sevdim. Burada kendimi güvende hissediyorum, çünkü market ve birçok yerde kontrol var. İnsanlar dostane ve Kaş’ta korona vakası görülmedi. Sanırım burada biraz daha kalacağım, çünkü burası çok güvenli bir yer.” diye konuştu.
Fransız Laura Sierzputowski (30),erkek arkadaşı Kolombiyalı Jonathan David Rodrguez Giraldo ile Türkiye’de seyahat ederken, salgın öncesinde Kaş’a geldiklerini aktararak, “Fransa ve Kolombiya’da geçene kadar koronavirus vakası görülmeyen bu küçük ilçede kalmaya karar verdik. Biz ressamız, duvarları boyayıp resimler yapıyoruz, iyi vakit geçiyoruz. Burada kendimizi pandemi altında hissetmiyoruz. Hava, manzara ve insanlar çok güzel. İyi ki burada kalmada karar vermişiz.” şeklinde konuştu.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
"EVDE VE GÜVENDEYİZ"
Gezginlerden Faslı Oussama Gaidar (25) da Gazipaşa ve Fethiye ‘yi gezip Kaş’a geldiğini anlatarak, “Virus dolayısıyla burada kaldım. Fransa, İngiltere, Kolombiya, Türkiye’den insanlar tanıdım ve burada kendimi evde hissettim. Müslümanım, kampta hep beraber iftar hazırlıyoruz. Burada kendimi güvende hissediyorum. Evde ve güvende. Türkiye‘ye aşığım diyebilirim.” diyerek duygularını dile getirdi.
İşletme sahibi Can Kahvecioğlu ise kampta herkesin çok mutlu olduğunu ve alandan dışarı çıkmadığını vurgulayarak, “Bag backer dediğimiz gezgin turistler bahar dönemi kampımızda konakladı. Yollarına devam edeceklerdi ancak bütün dünyada ve ülkedeki koronavirüs gelişmeleri üzerine geri dönemeyeceklerini anladılar. Panik yaşadılar, sonra karşılıklı konuşarak burada kalmayı tercih ettiler. Bir süre geçince aile formatına girdik. Kendilerini dostlarımız olarak kabul ettik. Yaklaşık bir buçuk aydır beraberiz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Kamp alanından çıkmıyorlar. Burada bizimle beraber yaşıyorlar, herkes çok mutlu.” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!