Korkunç olay! Minibüste 3 kişi vardı!

Adana'nın Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi´nde, dün saat 19.30 sıralarında sulama kanalına düşen minibüsü görenler, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği´ne bağlı dalgıç polisler, araçta yaptığı kontrolde, içindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Sudan çıkarılan cesetler, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
SURİYELİ AMCA VE İKİ YEĞENİ ÖLDÜ
Sulama kanalına düşen minibüste hayatını kaybeden 3 kişinin, Suriyeli tarım işçileri Ali Yasin Heşlum (40) ve yeğenleri Beşir Heşlum (20) ile Ali Heysem Heşlum (17) olduğu belirlendi. Amca ve iki yeğeninin tarım işçisi olarak çalıştığı, işten döndükleri sırada kazanın meydana geldiği, ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsünün ise yaralı kurtulduğu öğrenildi.
Ali Yasin Heşlum, Beşir Heşlum ve Ali Heysem Heşlum´un cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Suriye´nin Rakka kentine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.