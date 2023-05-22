Korkunç olay! Minibüste 3 kişi vardı!

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği´ne bağlı dalgıç polisler, araçta yaptığı kontrolde, içindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sudan çıkarılan cesetler, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Yasin Heşlum, Beşir Heşlum ve Ali Heysem Heşlum´un cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Suriye´nin Rakka kentine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Sulama kanalına düşen minibüste hayatını kaybeden 3 kişinin, Suriyeli tarım işçileri Ali Yasin Heşlum (40) ve yeğenleri Beşir Heşlum (20) ile Ali Heysem Heşlum (17) olduğu belirlendi. Amca ve iki yeğeninin tarım işçisi olarak çalıştığı, işten döndükleri sırada kazanın meydana geldiği, ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsünün ise yaralı kurtulduğu öğrenildi.