Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, aydınlatma direğini devirdikten sonra kaldırımda duran yayaya çarptı.

İHA'nın haberine göre, yaya feci şekilde hayatını kaybederken, otomobil önce park halinde duran araca ardından da taksi durağına çarparak durabildi.