İHA

Olay Mudanya ilçesinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen kavgada tüfekle bir kişi ağır yaralandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 16 Mayıs Cumartesi günü ikindi vakti yaşanan sokak ortasındaki hesaplaşmada, elinde tüfek bulunan E.T adlı kişi etrafa hakaretler ederken, O.A'ı yaraladı.

İHA'nın haberine göre, evinin önünde yere yığılan şahsa, çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, yaralı şahıs O.A. Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Korku dolu anların yaşandığı olayın görüntüleri, sokağı gören bir çevre sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın çıkış nedeni henüz bilinmeyen olayla ilgili polisin tahkikatı sürüyor.