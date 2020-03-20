Kartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonet virajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı.

DHA'nın haberine göre, sağ iki lastiği havada kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkına döndü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kamyoneti kurtarma çalışmaları başlatıldı.