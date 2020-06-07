Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, otomobil 20 metreden alt yola uçtu. Feci kazada araç hurdaya dönerken, sürücü yaralandı, eşi öldü.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Zonguldak- İstanbul yolunun Değirmenağzı mevkiinde meydana geldi. Şaban Yıldızbaş yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, üst yoldan alttaki kara yoluna uçtu. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü önüne 20 metreden düşen otomobildeki çifte, polis ekipleri müdahale etti.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Şaban Yıldızbaş'ı ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı. Eşi Kübra Yıldızbaş'ın (42) yapılan kontrolünde ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kübra Yıldızbaş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.