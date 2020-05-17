Antalya'da karantinadan kaçan oğlunu en işlek caddede halsiz bir şekilde yürürken gören baba polise ihbarda bulundu. Baba Abdülkadir Aytaç, "Hastaysa gidip ona buna bulaştıracak. Buna vicdanımız el vermezdi. Yapmam gerekeni yaptım" dedi.
Polisi alarma geçiren olay, dün saat 16.30 sıralarında Antalya'nın en işlek caddelerinden Güllük Caddesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, son günlerde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 3 gün önce kısmi karantinaya alınan Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Veysel Aytaç (31),karantinadan kaçıp caddeye geldi.
OĞLUNU HALSİZ GÖRÜNCE MÜDAHALE ETTİ
Baba Abdülkadir Aytaç, oğlunun halsiz bir şekilde caddede yürüdüğünü görünce müdahale etti. Oğluna kaldırım üzerindeki banktan ayrılmamasını söyleyen Aytaç, daha sonra polisi arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp bölgeye sağlık ekiplerini talep etti. Maske takmadığı gözlenen gence polis takması için önce maske verdi.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Genç hastaneye gitmek istemeyince yine devreye babası girdi. Kısa süre sonra bölgeye gelen sağlık ekipleri, Kovid-19 şüphesi bulunan genci bulunduğu yerden almak için özel kıyafetlerini giydi. Bu sırada polis de trafiği kısa süreliğine durdurdu. İlk başta hastaneye gitmek istemeyen genci babası konuşarak ikna etti. Halsiz olduğu gözlenen genç, ambulansa alınarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
'VİCDANIMIZ EL VERMEZDİ, GEREKENİ YAPTIM'
Örnek bir davranış sergileyen baba Abdülkadir Aytaç, "10 gündür Zeytinköy’den (Yeşildere Mahallesi) dışarı çıkmıyordu. O bölge karantinaya alındı. Tabii ki de ihbar edeceğim. Buraya geldi, halsiz ve keyifsiz bir hali vardı. Tedirgin oldum ve polise ihbar ettim. Mecburuz kardeşim. Hastaysa gidip ona buna bulaştıracak. Buna vicdanımız el vermezdi. Yapmam gerekeni yaptım" dedi.
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