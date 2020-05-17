Osman Yılmaz (70) yönetimindeki çapa motoru, ilçeye bağlı Gökçekent köyü Manastır mevkisinde devrildi.

AA'nın haberine göre, yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.