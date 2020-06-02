Kamu katılım finans kuruluşları Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, dört yeni finansman paketine iştirak ettiklerini açıkladı. Yapılan ortak açıklamada sunulacak konut, taşıt, sosyal hayata destek ve tatil destek kredilerinin detayları da duyuruldu. Kamu katılım finans kuruluşlarının normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için sunduğu paketler şöyle:
1- KONUT FİNANSMANI
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkânı sunulacaktır.
Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek finansman miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) finansmana konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar finansman kullandırılabilecektir. Finansman kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.
2- TAŞIT FİNANSMANI PAKETİ
A. Yerli Üretime Özel Taşıt Finansmanı – Katkı Paylı
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulacaktır.
B. İkinci El Taşıt Finansmanı
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Finansmanlarında azami limit 150 Bin TL olacaktır.
Finansman tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar finansmana konu olabilecektir.
1.El ve 2.El tüm Taşıt Finansmanlarında asgari özkaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanmaktadır.
Taşıt Finansmanı Paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren Şubelerimize yapılabilecektir.
3- SOSYAL HAYATI DESTEK FİNANSMAN PAKETİ
A. Firma Katkı Paylı Tüketici Finansmanı
Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;
Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL finansman tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. Anlaşma yapılan firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.
B. Faturalı Tüketici Finansmanı
Bireysel müşterilerimizin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;
Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL finansman tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.
Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketi kapsamında kullandırılan tüm finansmanlar satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecektir.
Sosyal Hayatı Destek Finansmanı Paketi başvuruları 5 Haziran’dan itibaren Şubelerimize yapılabilecektir.
4- TATİL DESTEK FİNANSMAN PAKETİ
Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;
Bankalarımızla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu finansmanın 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı finansmanın oranı aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.
(*)1.Taksit Seyahat Acentesi, 2. Taksit Banka tarafından ödenecek olup, müşterinin ödeyeceği taksit sayısı 28’dir.
Uygulamaya dahil olacak firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.
Tatil Destek Finansman Paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacaktır.
Diğer taraftan;
Kurumlardan yapılan açıklamada "Bireysel ihtiyaç Finansman Paketi ile son iki ayda rekor seviyede bireysel finansman kullandırımı yapılmış olup, söz konusu finansman başvuruları sona ermiştir." ifadeleri yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!