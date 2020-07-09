HABERTURK.COM

Türkiye yine kadına yönelik şiddet iddialarıyla sarsılıyor. Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları konuşulurken, bir başka olay daha meydana geldi. Habertürk'ün gündeme getirdiği olayda, Rubato grubu sanatçılarından Özer Arkun'un kız arkadaşını darp ettiği iddia edildi. Darp edildiğini iddia eden genç kadın, olay günü yaşadığı dehşeti çektiği bir video ve fotoğraf ile birlikte savcılığa iletti.

"HASTANEDE MERDİVENDEN DÜŞTÜM DEDİM"

Genç kadın şikayet dilekçesinde, "Şahıs sağ kolumu geriye bükerek kafama ve suratıma yumruk atmaya başladı. Yüzümden kanlar geldi. Kendisi yatakta kanları görünce beni bıraktı. Banyoda yüzümü temizlerken bilincimi kaybetmişim. Gözümü açtığımda Özer yüzüme buz torbası koyuyordu. Olaydan kimseye bahsetmemem şartıyla beni hastaneye götürebileceğini söyledi. Aksi takdirde kötü ve ağır şeyler olacağını söyleyip, aramızda geçen şeyleri aileme anlatmakla tehdit etti. Ben kabul edince aynı gün birkaç saat sonra Kadıköy'de bulunan bir hastaneye götürdü. Korkmuş olduğumdan hastane çalışanlarına merdivenden düştüğümü söyledim" ifadelerini kullandı.

"ŞİKAYET ETMEMEM İÇİN TEHDİT ETTİ"

Genç kadın, yaşadığı şiddeti anlatmaması için Arkun'un kendisine tehditte bulunduğunu da belirterek "Özer'in evde benim kanlarımı temizlediği anın çok kısa bir videosunu çektim. Ayrıca darp edildiğim sırada yüzümün de fotoğrafını çektim" dedi.

ARKUN'UN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İddiaların hedefindeki Arkun'un avukatı Faruk Çelik ise müvekkili adına açıklama yaptı. Müvekkili ile ilgili iddiaları reddeden Çelik, "Konuya dair şaşkınlığımız sonsuzdur, ancak verilen ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Evliliğe doğru giden bir ilişkinin son dönemlerinde ikili fikren ve ruhen anlaşamamaları nedeniyle ayrılık kararı almıştır. Yeniden birlikte olmaları konusunda uzun süredir baskı gören Özer Arkun'a yine kendisi barışma gerçekleşmezse söz konusu şiddet suçlamasıyla kendisine iftira atacağını, halk nezdinde rezil edeceğini açıkça belirtmiştir.

Kendisinin evin içinde geçirdiği kaza sonucu yaralanmasına rağmen bu kazayı ilişkisi bittikten ve üstünden aylar geçtikten sonra adeta şiddete uğramış, eski sevgilisi tarafından darp edilmiş gibi lanse etmesi, söz konusu kaza sonrası evde, özel alanda çektiği videoları yayınlamak için bekletmesi art niyetlidir. Bundan sonraki süreci hukuki yollarla takip ederek gerekli bilgilendirmeler kamuoyuna yapılacaktır." ifadelerini kullandı.