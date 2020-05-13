AA

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana gelen kazada ağır yaralandıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tuğçe Demir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre, kazada yaralanan arkadaşı Nur Özlem Gezer'in (24) ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DÜN AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELMİŞTİ

İzmir'de dün akşam saatlerinde Balçova yönünden Konak yönüne giden Nur Özlem Gezer yönetimindeki 35 N 1166 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda takla atarak tramvay yoluna devrilmişti.

Otomobilin içinde sıkışan sürücü Gezer ile yanındaki Tuğçe Demir, AKS 110 ekipleri tarafından araçtan çıkarılmıştı.