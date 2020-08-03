İzmir'in Menderes ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayıldı. Yangının sıçrama ihtimalinin yüksek olması sebebiyle iki site tahliye edildi. Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, daha sonra Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı.
Dün bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yaptığı açıklamada, yangının 22 saat sonra kontrol altına alındığını kaydetti.
Pakdemirli, "Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var" dedi.
"MANİSA'DAKİ YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"
Pakdemirli ayrıca Manisa'daki orman yangınına da değinerek, "Son günlerde özellikle şunu ifade etmek isterim. Nemin yüzde 9'a düştüğü yerler var Türkiye'de. Bunun anlamı şu; otun üzerine sanki benzin dökmüşçesine bir yerde yangın çıktığı andan itibaren, o yangın bir miktar rüzgarın etkisiyle neredeyse yakalamanıza imkan kalmıyor.
Manisa'da 2 uçak 10 helikopter, 20 su tankeri 320 personel taşıyor. Henüz kontrol altına alındı bilgisi gelmedi ama birkaç saat içinde Manisa yangınında soğutma faaliyetlerine geçebiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
YAKTIKLARI ATEŞ BÜYÜYÜNCE KAÇMIŞLAR
Öte yandan Çile Mahallesi yakınlarında dün 13.24'te başlayan yangınla ilgili soruşturma yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirledi. E.Y. ile bir arkadaşının piknik amaçlı ateş yaktıktan sonra büyüyen alevleri söndürmeye çalıştığı, ateşi kontrol edemeyince bölgeden araçla uzaklaştıkları yönündeki tespitlerin ardından zanlı gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre, E.Y'nin jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Dün Çile Mahallesi mevkisinde başlayan yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahalede bulunulmuş, yangın ekiplerin çabasıyla gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.
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