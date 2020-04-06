Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından bugün alınan kararda, “COVID-19’un mahkemelerimiz ve çalışanlarımız üzerinde olumsuz etkilerini asgari düzeye indirme kapsamında, adliye ortamında salgının yayılmasını önlemek için günlük nöbetçi mahkeme uygulamasının yeterli olacağı ve tutuklu ve acil işlerin de 4 Mayıs 2020 tarihine karar olanlarının mahkemelerince evrak üzerinden mevcutsuz olarak yapılmasına” denildi.

DİĞER KALEMLER AÇIK BULUNDURULMAYACAK

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre Komisyon Başkanlığı, İstanbul Adalet Sarayı’nda 7 Nisan 2020’den itibaren ise nöbetçi olmayan mahkeme kalemlerinin hakim ya da mahkeme başkanının duruşma ertelemeleri için çalıştırması dışında fiilen açık bulundurulmamasına da karar verdi.

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Gelen acil işlerle ilgili taleplerin UYAP evrak kayıtları dikkate alınarak mesai saatleri içerisinde nöbetçi mahkeme hakimleri ve personeli tarafından yeri getirilmesine de karar verildi.