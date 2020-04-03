DHA

Faciada, Burhan İshakoğlu (49) ile oğlu Onur İshakoğlu'nun (16) ise eczaneye gitmek için evden çıktıkları öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, baba-oğulun cenazeleri sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak, helallik için evlerinin önüne getirildi. Buradan da cenaze aracıyla Çankaya Mezarlığı'na götürülen baba-oğul, koronavirüs tedbirlerinin alındığı cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.