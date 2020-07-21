Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Elektrikli scooter yani bilinen adıyla Martı, son dönemde özellikle gençler arasında pek popüler. Kullanımı hayli yaygınlaştı, İstanbul’da başta Beşiktaş olmak üzere pek çok yerde sıkça görüyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçtiğimiz haftalarda elektrikli scooter’larla ilgili bir düzenleme hazırlandığını açıklamıştı.

Bakan Karaismailoğlu, “Son dönemde scooter (martı) kullanımı çok arttı. Dikkatimizi çekiyor. Bu güzel bir şey. Ancak onlarla ilgili beyin jimnastiği yapıyoruz. Ama nasıl olacağı netleşmedi. Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde yapılması gereken bazı şeyler var" diyerek kapsamlı bir çalışma yapıldığını duyurmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden öğrendiğime göre Martı’yla ilgili İBB de bir yönerge hazırladı. Kullanım şartları, güvenlik kuralları ve işletmecinin uyması gereken kuralları kapsayan bu yönerge, perşembe günü toplanacak olan UKOME gündemine gelecek.

İBB’nin yönergesi, Martı’ya sadece bir kişini binebileceği, 18 yaşın altındakilerin kullanamayacağı gibi düzenlemeler içeriyor. Bakalım bu yönerge UKOME’de onay alacak mı?

İŞTE YÖNERGEDEKİ DETAYLAR

İBB'nin hazırladığı Elektrikli Kaykay (Scooter) Paylaşım Sistemi Yönergesi'nde dikkat çeken maddeler yer alıyor. Yönergenin, Elektrikli Kaykay Paylaşım Sistemi İşletici ve Kullanıcı Yaptırım Cetveli'nde şu ifadeler yer alıyor;

1. İşletici şirket merkezinin veya kullanıcı bilgilerin tutulduğu veri merkezinin Türkiye’den taşınması durumunda, Elektrikli Kaykay Paylaşım Sistemi Lisansı iptal edilir.

2. İşleticinin tasfiye olması durumunda, Elektrikli Kaykay Paylaşım Sistemi Lisansı iptal edilir.

3. Elektrikli Kaykay Paylaşım Sistemi Lisansının vizelenmemesi durumunda, 5000 X Elektrikli Kaykay açılış ücreti bedeli ceza uygulanır, söz konusu ihlal konusu giderilene kadar lisans askıya alınır. 2. Tekrar ve sonrası ihlalinde lisans iptal edilir.

4. İşleticinin, kendi sistemleri üzerinde yapılan seyahatlerle ilgili, anlık veya periyodik olarak istenilen bilgilerin İBB ile paylaşılmaması durumunda, 5000 X Elektrikli Kaykay açılış ücreti bedeli ceza uygulanır, söz konusu ihlal konusu giderilene kadar lisans askıya alınır. 2. Tekrar ve sonrası ihlalinde lisans iptal edilir.

5. Elektrikli Kaykay Paylaşım Sistemi azami ücret tarifesine uyulmaması durumunda, İlk ihlalde 3000 X Elektrikli Kaykay Açılış ücreti, ikinci ihlalde 5000 X Elektrikli Kaykay açılış ücreti, 3. İhlalde 10000 X Elektrikli Kaykay Açılış ücreti ceza uygulanır ve 30 gün süre lisans askıya alınır. 4. İhlalde lisans iptal edilir.

6. 0°C altındaki sıcaklıklarda, kar yağışının, sağanak yağmurun ve kuvvetli rüzgarlı hava şartlarının olduğu bölgelerde hizmet verilmesi/Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden yağmur, kar yağışı veya fırtına, kasırga, hortum vb. doğal afetlerin olacağı öngörülen havalarda elektrikli kaykay kullandırılması/Bu şartlar oluştuğunda işletici tarafından tüm kullanıcılarına uygulama üzerinden uyarı gönderilmemesi durumunda, ilk ihlalde 3000 X Elektrikli Kaykay Açılış ücreti, ikinci ihlalde 5000 X Elektrikli Kaykay açılış ücreti ceza uygulanır. 3. ihlalde lisans iptal edilir.

7. Çalışma Belgesi olmayan bir elektrikli kaykayın çalıştırılması durumunda, 5000 X Elektrikli Kaykay açılış ücreti ceza uygulanır, söz konusu ihlal konusu giderilene kadar lisans askıya alınır.

8. Elektrikli kaykay kullanımı esnasında sürüş güvenliğin sağlanması adına işletici tarafından kask, dizlik, reflektörlü ceket gibi koruyucu ve görünürlüğü arttırıcı ekipmanların kullanılması konusunda hatırlatma/bilgilendirme yapılmaması durumunda, 5000 X Elektrikli Kaykay açılış ücreti ceza uygulanır, söz konusu ihlal konusu giderilene kadar lisans askıya alınır.

9. Elektrikli Kaykay Paylaşım duraklarında en az 5 elektrikli kaykay için bağlanma noktası sağlanamaması durumunda, 1000 X Elektrikli Kaykay açılış ücreti ceza uygulanır, söz konusu ihlal konusu giderilene kadar lisans askıya alınır.

10. Elektrikli kaykay duraklarında elektrikli kaykaylar park halinde yuvalara kilitlenerek şarj edilememesi durumunda, 5000 X Elektrikli Kaykay açılış ücreti ceza uygulanır, söz konusu ihlal konusu giderilene kadar lisans askıya alınır.

11. Kullanıcıların yolculuk sonrasında elektrikli kaykayları duraklardaki yuvalara kilitlememesi durumunda, 30 gün süre ile Elektrikli Kaykay Paylaşım Sistemi üyeliği askıya alınır.

12. Kullanım sonrasında elektrikli kaykayların yuvalara kilitlendiğine dair bilginin mobil uygulama ya da SMS yolu ile kullanıcılara sunulmaması durumunda, 1000 X Elektrikli Kaykay açılış ücreti ceza uygulanır, söz konusu ihlal konusu giderilene kadar lisans askıya alınır.

13. 18 yaş altındaki kişilerin elektrikli kaykay paylaşım sistemini kullanması durumunda, kullanımın yapıldığı sırada kullanılan TC Kimlik nosu elektrikli-kaykay paylaşım sisteminde bir yıl boyunca bloke edilir. Aynı kimlik nosu ile bir yıl boyunca hizmet alınamaz.

14. Elektrikli kaykay kullanımının aynı anda birden fazla kişi yapılması durumda, 30 gün süre ile Elektrikli Kay-kay Paylaşım Sistemi üyeliği askıya alınır.

15. Elektrikli kaykay kullanımı sırasında kulaklık kullanılması durumda, 30 gün süre ile Elektrikli Kay-kay Paylaşım Sistemi üyeliği askıya alınır.

16. Elektrikli kaykaylar ile toplu taşıma araçlarına binilmesi durumunda, 30 gün süre ile Elektrikli Kaykay Paylaşım Sistemi üyeliği askıya alınır.