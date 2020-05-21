Edinilen biliye göre kaza Sivas kent merkezinde meydana geldi. İ.M. yönetimindeki 58 AAG 927 plakalı otomobil ile F.K. idaresindeki 58 AAK 514 plakalı kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya döndü.

İHA'nın haberine göre, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yararılar şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BAGAJDAKİ BUZAĞI OLUP BİTENLERİ İZLEDİ

Kaza sırasında hurdaya dönen aracın bagajda bulunan buzağı dikkat çekti. Bagaja bağlı olan buzağı kaza sonrası olup bitenleri bulunduğu yerden izledi. Çevredeki vatandaşlar susadığını düşündükleri hayvana su vermek istedi.

Buzağı, kazazedelerin yakınları tarafından araçtan alınarak başka bir aracın bagajına konularak geldiği Hıdırnalı köyüne götürüldü.