TIR sürücüsü Bayram A., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü tutuklandı.

AA'nın haberine göre, İskenderun ilçesinde dün freni arızalanan TIR'ın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü Bayram A. gözaltına alınmıştı.