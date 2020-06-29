Olayda, kentin Çerçikaya mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye helikopter, greyder, 6 arazöz, 3 su tankeri ile 2 ilk müdahale aracı gönderildi.

AA'nın haberine göre, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, yangını büyümeden kontrol altına almak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 3 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.