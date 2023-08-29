Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza! - Konya haberleri

        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!

        Konya'da, hastanenin otoparkında drift yapan ve ehliyeti daha önce iptal edilen 19 yaşındaki E.H.A., trafik denetleme şubesi ekiplerince tespit edilerek, 37 bin 594 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:13 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da, bir hastanenin otoparkında drift yapan gençle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

        TRAFİK EKİPLERİNCE TESPİT EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yapılan ihbarın ardından, bir hastanenin otoparkında aracıyla drift yapan E.H.A.'yı (19) tespit etti.

        .png
        .png

        37 BİN 594 TL CEZA KESİLDİ

        Ehliyetinin daha önce iptal edildiği belirlenen E.H.A., polis merkezine götürülerek kendisine 37 bin 594 lira para cezası kesildi.

        .png
        .png
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Önce şikayet sonra cinayet!
        Önce şikayet sonra cinayet!
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        Habertürk Anasayfa