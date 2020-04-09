09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18 Şubat 2020'de sanıklar Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Tayfun Kahraman, Şerafettin Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mine Özerden hakkında verilen beraat kararına İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner itiraz ederek istinaf mahkemesine taşıdı.
DHA'nın haberine göre, 90 sayfalık istinaf başvurusunda, mahkemenin kararının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek "Gezi kalkışmasına" gidilen hazırlık süreci geniş olarak yer aldı. İstanbul 30.Ağır Ceza Mahkemesi'nin "İddianameye konu tapelerin yasak delil mahiyetinde bulundukları kabul edilmiştir" şeklindeki değerlendirmesine karşı, "Geçerli ve hukuka uygun bir şekilde elde edilen delillerin kovuşturma aşamasında suç vasfının değişmesi nedeniyle geçersiz olarak değerlendirilmesi kabul edilemez" denildi.
Sanıkların da dinleme ve fiziki takip tutanaklarına yönelik inkarda bulunmadıkları ve savunmaları doğrultusunda ikrar deliline dönüştüğü anlatılarak mahkemenin delilleri yargılama dışı bırakmasının "Usul, yasa ve dosya muhteviyatına aykırılık teşkil ettiği" ifade edildi.
Ayrıca bazı sanıkların Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisine saldırıda bulunmaları ve yine sokak eylemlerinde bulunmalarına ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat kararı verilmesinin mahkemece emsal gerekçe olarak sunulamayacağı, sanık ve eylemlerin farklı olduğu, ayrıca beraat kararını halen kesinleşmediği ve temyiz aşamasında olduğuna dikkat çekildi.
BERAAT KARARININ KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ
Yargılama sürecinde müşteki ve mağdurların dinlenilmeden hüküm verilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilen başvuruda, sanık Osman Kavala hakkında yargılamanın başladığı tarihten itibaren gelen süreçte tutukluluğunun devamı yönünde karar veren mahkemenin gerekçeli kararında, tutukluluk gerekçesi yaptığı ve tüm tensip, 5 farklı ara karar ve 6 farklı celsede hukuka uygun kabul ettiği tape kayıtları ve teknik fiziki takip tutanaklarını hüküm aşamasında hukuka aykırı olduğunu belirterek beraat kararı vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğu vurgulandı.
Başvuruda, 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tüm sanıklar hakkındaki beraat kararının kaldırılarak mahkumiyetlerine karar verilmesi ve sanık Osman Kavala'nın da tutuklanması talep edildi.
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