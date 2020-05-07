Yarbaşı beldesindeki hemzemin geçide kontrolsüz giren Ö.G. idaresindeki 80 ABE 168 plakalı otomobile, elektrikli lokomotif çarptı.

AA'nın haberine göre, sürüklenen araçtaki sürücü ile 2 yaşındaki oğlu yaralandı.Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.