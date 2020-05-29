İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki depoda sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

AA'nın haberine göre ekipler, takibe aldıkları depoya operasyon düzenledi. Aramada şişe ve bidonlara konulmuş satışa hazır yaklaşık 1,5 ton sahte alkol ele geçirildi.

Depoda görevli olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.