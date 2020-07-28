İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre, FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme yöntemi olarak kullandığı ankesör soruşturması kapsamında İstanbul merkezli olarak 23 ilde 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler arasında emekli albay ve sivillerin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.