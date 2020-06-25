Müzayede evi Christie’s’in açık artırmasında 770 bin sterline (yaklaşık 6 milyon 500 bin lira) alıcı bulan Fatih Sultan Mehmet portresine 400 bin ila 600 bin sterlin başlangıç değeri biçiliyordu.
AA'nın haberine göre, İtalyan ressam Gentile Bellini'nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen portrenin bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor.
Müzayede evinde "İslam ve Hint Sanatı" koleksiyonu kapsamında satışa sunulan portrede imza bulunmuyor.
İKİNCİ FİGÜRÜN GİZEMİ
Portrenin büyük gizemlerinden birini Fatih Sultan Mehmet’in yanında resmedilen ikinci figür teşkil ediyor. Sakalsız ama Osmanlı kıyafetleri içindeki erkek figürünün Fatih'in 3 oğlundan biri ya da bir Avrupalı diplomat olabileceği düşünülüyor.
15. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olduğu tahmin edilen portrenin bir diğer önemi de Fatih’in yaşadığı dönemde yapılan 3 portreden biri olması. Portre son olarak özel bir koleksiyoncu tarafından 2015'te satın alınmıştı.
Bu portrelerden en ünlüsü Bellini imzasını taşıyor ve Londra’da Ulusal Galerinin koleksiyonunda bulunuyor.
Londra'da geçen yıl yapılan farklı müzayedelerde Osman Hamdi Bey'in "Kuran Okuyan Kız" tablosu 6 milyon 315 bin sterline, Bellini'nin takipçilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portresi ise 5 milyon 323 bin sterline alıcı bulmuştu.
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 25, 2020
İBB SATIN ALDI
Portreyi İBB'nin satın aldığını duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık" ifadelerini kullandı.
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