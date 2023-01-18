Evine gidiyordu! Yürürken gelen ölüm!

Tekirdağ'da olay, gece saatlerinde Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Masum S. ile aralarında para meselesi bulunan T.K. ve Ş.H. tartıştı.
OTOMOBİLİN ARDINDAN ATEŞ AÇTI
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından Masum S., bölgeden ayrılmak isteyen T.K. ve Ş.H.´nin otomobilinin arkasından ateş açtı.
KALDIRIMDA YÜRÜRKEN BAŞINDAN VURULDU
Bu sırada mermilerden biri çalıştığı fabrikadan çıkıp evine gitmek için kaldırımda yürüyen İbrahim Onaran'ın başına isabet etti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onaran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
İbrahim Onaran'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Masum S., polis tarafından saklandığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı.