Evine gidiyordu! Yürürken gelen ölüm!

Tekirdağ'da olay, gece saatlerinde Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Masum S. ile aralarında para meselesi bulunan T.K. ve Ş.H. tartıştı.

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından Masum S., bölgeden ayrılmak isteyen T.K. ve Ş.H.´nin otomobilinin arkasından ateş açtı.

Bu sırada mermilerden biri çalıştığı fabrikadan çıkıp evine gitmek için kaldırımda yürüyen İbrahim Onaran'ın başına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onaran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.